Чи будуть у наступному році підвищувати пенсії та мінімальну зарплату

До кінця 2022 року інфляція може досягти 30%, а у 2023 році дещо сповільниться ближче до 20%. Втім, підвищень мінімальної зарплати у наступному році не очікується.

А от пенсії будуть проіндексовані. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Цікаво "Ви уявляєте, скільки крали?": інтерв'ю з Гетманцевим про бюджет і податки у 2023 році

Підвищення мінімальної зарплати

Зараз мінімальна зарплата складає 6 700 гривень або 183 долари за офіційним курсом. У наступному році вона, скоріше за все, не буде збільшуватися, як і прожитковий мінімум.

Ми не закладаємо поки що збільшень. Але подивимося по тому, як будуть розвиватися події. Безперечно ми зацікавлені у тому, щоб збільшувати соціальні стандарти. І ми щороку збільшували та прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Але подивимося на те, які у нас будуть для цього можливості,

– розповів нардеп

Середня номінальна зарплата, за його словами, зросте на 30% до 18,2 тисячі гривень. Це дозволить компенсувати втрати від інфляції та забезпечити приріст реальних заробітних плат.

Пенсії зростуть

Попри війну цього року мінімальна пенсія зросла на 8,2%. Середня пенсія підвищилася на 16% і складає 4 500 гривень. Наступного року, за словами нардепа, планова індексація, тобто підвищення у зв'язку з інфляцією, теж відбудеться.

Ми проіндексували пенсію, незважаючи на війну. І проіндексуємо пенсію наступного року, тобто приведемо її у відповідність до річної інфляції,

– сказав Гетманцев

Нагадаємо, за статтею 42 Закону Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, індексація пенсій проводиться щорічно з 1 березня.

Підвищення пенсій з 1 грудня