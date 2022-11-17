Чи будуть у наступному році підвищувати пенсії та мінімальну зарплату
До кінця 2022 року інфляція може досягти 30%, а у 2023 році дещо сповільниться ближче до 20%. Втім, підвищень мінімальної зарплати у наступному році не очікується.
А от пенсії будуть проіндексовані. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Підвищення мінімальної зарплати
Зараз мінімальна зарплата складає 6 700 гривень або 183 долари за офіційним курсом. У наступному році вона, скоріше за все, не буде збільшуватися, як і прожитковий мінімум.
Ми не закладаємо поки що збільшень. Але подивимося по тому, як будуть розвиватися події. Безперечно ми зацікавлені у тому, щоб збільшувати соціальні стандарти. І ми щороку збільшували та прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Але подивимося на те, які у нас будуть для цього можливості,
– розповів нардеп
Середня номінальна зарплата, за його словами, зросте на 30% до 18,2 тисячі гривень. Це дозволить компенсувати втрати від інфляції та забезпечити приріст реальних заробітних плат.
Пенсії зростуть
Попри війну цього року мінімальна пенсія зросла на 8,2%. Середня пенсія підвищилася на 16% і складає 4 500 гривень. Наступного року, за словами нардепа, планова індексація, тобто підвищення у зв'язку з інфляцією, теж відбудеться.
Ми проіндексували пенсію, незважаючи на війну. І проіндексуємо пенсію наступного року, тобто приведемо її у відповідність до річної інфляції,
– сказав Гетманцев
Нагадаємо, за статтею 42 Закону Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, індексація пенсій проводиться щорічно з 1 березня.
Підвищення пенсій з 1 грудня
- З 1 грудня 2022 року зросте прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Відповідно мінімальна пенсія цьогоріч підвищиться теж.
- Мінімальна пенсія становитиме 2 093 гривні, а максимальна – 20 930 гривень. Зміняться не лише пенсії, але й розмір аліментів на дітей, виплати на дитину, допомога по безробіттю тощо.
- За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченко, підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%.