Питання пенсій є напрочуд важливим для багатьох українців. Попри цьогорічну індексацію, багато людей цікавляться, чи буде ще підвищення пенсійних виплат до кінця 2025 року.

Чи підвищать пенсії у 2025 році?

Однак такі зміни малоймовірні, пише 24 Канал з посиланням на заступницю міністерки соціальної політики Дарію Марчак.

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По-перше, основний момент – це те, що у нас індексація передбачена законом,

– зазначила Марчак.

У законі йдеться про те, що перерахунок пенсій проводиться щорічно в березні. І з нормативної законодавчої точки зору не передбачено проведення кількох індексацій протягом року.

Однак, згідно зі слів міністерки, у відомстві будуть дивитися на фінансовий стан. І якщо він саме по страхових коштах буде дозволяти робити якісь додаткові кроки підтримки, то їх будуть ініціювати.

Звичайно, що це питання підтримки з боку уряду,

– додала Дарія Марчак.

Водночас Марчак нагадала, що в Україні є зобов'язання державного бюджету, які стосуються здебільшого спеціальних пенсійних систем. Ці спеціальні пенсійні системи – так звані додаткові пенсійні права. Їх в різні роки своїми за допомогою змін до законодавства пропонував парламент.

Ось такі пенсійні системи фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,

– зазначила міністерка.

Важливо! З державного бюджету, навряд чи буде можливість робити додаткові підвищення в цьому році.