Чи будуть підвищувати пенсії в Україні до кінця 2025 року
- Індексація пенсій в Україні проводиться щорічно в березні, та не передбачає кількох індексацій протягом року.
- Можливість додаткових підвищень залежить від фінансового стану та підтримки уряду.
Питання пенсій є напрочуд важливим для багатьох українців. Попри цьогорічну індексацію, багато людей цікавляться, чи буде ще підвищення пенсійних виплат до кінця 2025 року.
Чи підвищать пенсії у 2025 році?
Однак такі зміни малоймовірні, пише 24 Канал з посиланням на заступницю міністерки соціальної політики Дарію Марчак.
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По-перше, основний момент – це те, що у нас індексація передбачена законом,
– зазначила Марчак.
У законі йдеться про те, що перерахунок пенсій проводиться щорічно в березні. І з нормативної законодавчої точки зору не передбачено проведення кількох індексацій протягом року.
Однак, згідно зі слів міністерки, у відомстві будуть дивитися на фінансовий стан. І якщо він саме по страхових коштах буде дозволяти робити якісь додаткові кроки підтримки, то їх будуть ініціювати.
Звичайно, що це питання підтримки з боку уряду,
– додала Дарія Марчак.
Водночас Марчак нагадала, що в Україні є зобов'язання державного бюджету, які стосуються здебільшого спеціальних пенсійних систем. Ці спеціальні пенсійні системи – так звані додаткові пенсійні права. Їх в різні роки своїми за допомогою змін до законодавства пропонував парламент.
Ось такі пенсійні системи фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,
– зазначила міністерка.
Важливо! З державного бюджету, навряд чи буде можливість робити додаткові підвищення в цьому році.