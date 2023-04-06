Як зросли пенсії військових після весняної індексації

Під час весняної індексації було підвищено понад 553 тисяч військових пенсій. У середньому їх розмір збільшився на 1200 гривень.

Наразі середній розмір виплат дорівнює 10 575 гривень. Про це повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко під час засідання Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ми проіндексували понад 553 тисячі пенсій, середній розмір підвищення військової пенсії склав на рівні 1 200 гривень. Після індексації з 1 березня середній розмір пенсійної вплати військових пенсіонерів склав понад 10 575 гривень,

– повідомила Ковпашко.

До теми Пенсії у квітні: за яким принципом пенсіонерам перерахують кошти

Вона нагадала, що з 1 січня 2023 року встановлено щомісячні грошові виплати окремим категоріям осіб, зокрема, тим, кому надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", особам, яких після 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, "За мужність" трьох ступенів або княгині Ольги трьох ступенів.

Кому підвищать пенсію у квітні

Наразі в Україні працюють 2,7 мільйона осіб із 10,7 мільйона пенсіонерів. Однак лише 600 тисяч отримають підвищення: