Зростання пенсій у червні: що чекає на працюючих пенсіонерів

Пенсіонери, які продовжують працювати, попри вихід на пенсію, мають право на спеціальну надбавку. Ця доплата надається за новонабутий стаж.

Як зміняться виплати працюючих осіб

Внаслідок квітневого перерахунку, зростуть виплати працюючих пенсіонерів. Надбавка за новонабутий стаж буде нарахована уже у червні, через те, що звіти про сплату ЄСВ подаються до 10 травня.

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Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– повідомляє ПФУ.

Крім того, під перерахунок можуть потрапити і виплати пенсіонерів, що вийшли на заслужений відпочинок за вислугу років. Додатковою умовою для цього є набуття особою пенсійного віку.

У кого зростуть пенсії на майже 600 гривень

Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років. Усе залежить від кількості набутого стажу.

Пенсіонери старше 80 років, які мають пенсію менш як 10 340,35 гривні отримають надбавку за віком у розмірі 570 гривень. Вікова доплата надається з моменту, коли особа досягає 70 років.

Ця надбавка з часом зростає. Зараз її розмір такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Надбавка за віком автоматично додається до пенсії у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.