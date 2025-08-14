У середу, 13 серпня, уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням Президента. Однак також планується другий пакет.

Кому підвищать пенсії та зарплати?

Він суттєво розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Читайте також Чи зросте мінімальна зарплата у 2026 році

Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням,

– розповіла Юлія Свириденко.

Згідно з її слів, також уряд працює над підвищенням зарплат та пенсій. Також посадовці планують програми підтримки незахищених верств населення.

Важливо! Свириденко наголосила, що уряд продовжить розширювати підтримку прифронтових громад, враховуючи реальні потреби людей.

Що входить у перший пакет підтримки прифронтових регіонів?

В основі першого ухваленого пакета є п'ять ключових пріоритетів:

житло; безпека; люди; бізнес; здоров'я.

Прем'єр-міністр України розповіла детальніше:

Так, наприклад, за програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, зокрема 70% виплат по кредиту у перший рік. Додатково хочуть виділити 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, зокрема 70% виплат по кредиту у перший рік. Додатково хочуть виділити 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. До пункту безпека входить будівництво укриттів та захисні споруди у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Також прагнуть виділити 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсувати 100 кіловатів електроенергії на людину щомісяця. До того ж планують збільшити оплату суспільно корисних робіт на 33%, а ще скасовуємо адмінзбори та держмита. Ба більше, харчування для учнів у прифронтових школах стане безплатним.

Аграрії отримають субсидію у розмірі 1 000 гривень на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тисяч гривень за гектар з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги, а коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги також зростуть.

Зверніть увагу! Уряд розробляє програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 мільйона українців, серед яких 3,7 мільйона вразливі групи населення.