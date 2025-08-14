В среду, 13 августа, правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению Президента. Однако также планируется второй пакет.

Кому повысят пенсии и зарплаты?

Он существенно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием,

– рассказала Юлия Свириденко.

Согласно ее словам, также правительство работает над повышением зарплат и пенсий. Также чиновники планируют программы поддержки незащищенных слоев населения.

Важно! Свириденко отметила, что правительство продолжит расширять поддержку прифронтовых общин, учитывая реальные потребности людей.

Что входит в первый пакет поддержки прифронтовых регионов?

В основе первого принятого пакета есть пять ключевых приоритетов:

жилье; безопасность; люди; бизнес; здоровье.

Премьер-министр Украины рассказала подробнее:

Так, например, по программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПО и жителей прифронтовых территорий, в частности 70% выплат по кредиту в первый год. Дополнительно хотят выделить 40 тысяч гривен на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.

В пункт безопасность входит строительство укрытий и защитные сооружения в школах и детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах.

Также стремятся выделить 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству и компенсировать 100 киловатт электроэнергии на человека ежемесячно. К тому же планируют увеличить оплату общественно полезных работ на 33%, а еще отменяем админсборы и госпошлины. Более того, питание для учеников в прифронтовых школах станет бесплатным.

Аграрии получат субсидию в размере 1 000 гривен на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тысяч гривен за гектар с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи, а коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи также вырастут.

Обратите внимание! Правительство разрабатывает программу, которая охватывает 238 общин в 10 областях – это 6,6 миллиона украинцев, среди которых 3,7 миллиона уязвимые группы населения.