Для уязвимых слоев населения: правительство работает над повышением пенсий и зарплат для некоторых граждан
- Правительство Украины работает над повышением пенсий и заработных плат для незащищенных слоев населения и прифронтовых общин.
- В частности первый пакет помощи включает программы для поддержки жилья, безопасности, образования, аграрного сектора и медицины в прифронтовых регионах.
В среду, 13 августа, правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению Президента. Однако также планируется второй пакет.
Кому повысят пенсии и зарплаты?
Он существенно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых общинах, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием,
– рассказала Юлия Свириденко.
Согласно ее словам, также правительство работает над повышением зарплат и пенсий. Также чиновники планируют программы поддержки незащищенных слоев населения.
Важно! Свириденко отметила, что правительство продолжит расширять поддержку прифронтовых общин, учитывая реальные потребности людей.
Что входит в первый пакет поддержки прифронтовых регионов?
В основе первого принятого пакета есть пять ключевых приоритетов:
- жилье;
- безопасность;
- люди;
- бизнес;
- здоровье.
Премьер-министр Украины рассказала подробнее:
- Так, например, по программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПО и жителей прифронтовых территорий, в частности 70% выплат по кредиту в первый год. Дополнительно хотят выделить 40 тысяч гривен на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.
- В пункт безопасность входит строительство укрытий и защитные сооружения в школах и детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах.
- Также стремятся выделить 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству и компенсировать 100 киловатт электроэнергии на человека ежемесячно. К тому же планируют увеличить оплату общественно полезных работ на 33%, а еще отменяем админсборы и госпошлины. Более того, питание для учеников в прифронтовых школах станет бесплатным.
- Аграрии получат субсидию в размере 1 000 гривен на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тысяч гривен за гектар с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.
- Медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи, а коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи также вырастут.
Обратите внимание! Правительство разрабатывает программу, которая охватывает 238 общин в 10 областях – это 6,6 миллиона украинцев, среди которых 3,7 миллиона уязвимые группы населения.