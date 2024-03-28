Підвищення чекає вже з 1 квітня: як зміняться виплати для працюючих пенсіонерів

Цьогоріч пенсіонери, які працюють, не отримали надбавки до своїх пенсій внаслідок березневої індексації. Проте, їх чекає підвищення виплат вже з квітня.

Перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють

Вже з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу. При цьому, працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.

Читайте також: Війна, ЧАЕС та інвалідність : за яких обставин на пенсію можна піти достроково

Якщо ж після призначення пенсії пенсіонер набув менш як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через 2 роки після призначення пенсії. Відповідно, з урахуванням набутого страхового стажу та із заробітної плати, з якої було обчислено пенсію.

Який розмір підвищення пенсій

У разі працевлаштування або звільнення з роботи, тобто зміни статусу пенсіонера на працюючий чи не працюючий, слід повідомляти про це ПФУ.

Щодо розміру підвищення пенсій після перерахунку, то воно в кожного пенсіонера індивідуальне. Річ у тім, що у формулі для обчислення страхової пенсії, визначеній законом, збільшується коефіцієнт страхового стажу або коефіцієнт страхового стажу та заробітної плати (за доцільності).

Розмір підвищення залежить від того, який страховий стаж вже має людина та який заробіток одержувала в період роботи.

При цьому, нагадаємо, що якщо особа працює, то її пенсія не перераховується в зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено частиною четвертою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".