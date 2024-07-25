Плюс 6 тисяч гривень до пенсії: хто отримав підвищені виплати

Деякі пенсіонери отримали на кілька тисяч гривень більше, за даними ПФУ. Мовиться про виплати осіб певної професії.

Кому підняли пенсію

Середня пенсія суддів зросла майже на 6000 гривень за перших пів року 2024 року – до 105,6 тисячі гривень на місяць.

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Тож виходить, що пенсії суддів нині в десятки разів перевищують виплати українців.

З 1 липня цього року, середня пенсія українців становить 5816,62 гривні. Попри це 6,33 мільйона пенсіонерів отримують виплати менш як 5 тисяч гривень.

Близько 61,7% пенсіонерів отримують менше прожиткового мінімуму.

Фактичний прожитковий мінімум становить: