Плюс 6 тисяч гривень до пенсії: хто отримав підвищені виплати
25 липня 2024, 13:29Читать новость на русском
Деякі пенсіонери отримали на кілька тисяч гривень більше, за даними ПФУ. Мовиться про виплати осіб певної професії.
Кому підняли пенсію
Середня пенсія суддів зросла майже на 6000 гривень за перших пів року 2024 року – до 105,6 тисячі гривень на місяць.
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Тож виходить, що пенсії суддів нині в десятки разів перевищують виплати українців.Нагадаємо! З 1 липня цього року, середня пенсія українців становить 5816,62 гривні. Попри це 6,33 мільйона пенсіонерів отримують виплати менш як 5 тисяч гривень.
Близько 61,7% пенсіонерів отримують менше прожиткового мінімуму.
Фактичний прожитковий мінімум становить:
- для дорослого з урахуванням обов’язкових платежів – 9170,4 гривні;
- на дитину до 6 років – 6341,21 гривні;
- на дитину від 6 років – 7925,62 гривні.