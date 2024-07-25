Як продовжити пенсію з інвалідності у 2024 році

З огляду на воєнний стан та труднощі, пов'язані з фізичною можливістю пройти перегляд (наприклад, через проживання за кордоном або в зоні бойових дій), Уряд вирішив продовжити термін дії інвалідності до завершення воєнного стану.

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Тобто, уряд автоматично продовжив виплату всіх пенсій і соціальних допомог для осіб з інвалідністю, а також продовжив термін дії індивідуальних програм реабілітації для них.

Зауважте! Це означає, що особи з інвалідністю зможуть продовжувати отримувати пенсії та соціальну допомогу, користуватися реабілітаційними послугами, а також отримувати пільги та гарантії, передбачені законодавством, без потреби проходити чергову ЛКК або МСЕК.

Якщо органи Пенсійного фонду відмовляються задовольнити звернення особи, то вона має право звернутися до адміністративного суду, щоб оскаржити їхню бездіяльність. Суд може ухвалити рішення про відновлення виплати пенсії з інвалідності та стягнення всієї несплаченої заборгованості.