Чи можна мобілізувати пенсіонерів
Російська пропаганда свого часу поширювала фейки про те, що в Україні мобілізують пенсіонерів.
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Згідно із законодавством, пенсійний вік для чоловіків починається з 60 років, якщо вони мають 31 рік страхового стажу. 60 років – це також граничний вік перебування в армії. Виняток становлять лише військовослужбовці вищого офіцерського складу, у яких граничний вік – 65 років.
Військові, які починають кар'єру з курсантської лави, у середньому виходять на пенсію у 43 роки, після чого можуть працювати в інших сферах. Однак не всі продовжують працювати через проблеми зі здоров’ям.