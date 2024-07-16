Чи можна мобілізувати пенсіонерів

Російська пропаганда свого часу поширювала фейки про те, що в Україні мобілізують пенсіонерів.

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Згідно із законодавством, пенсійний вік для чоловіків починається з 60 років, якщо вони мають 31 рік страхового стажу. 60 років – це також граничний вік перебування в армії. Виняток становлять лише військовослужбовці вищого офіцерського складу, у яких граничний вік – 65 років.

Зауважте! Втім, є особи, які вийшли на пенсію раніше граничного віку. Якщо вони підлягають мобілізації за віком і станом здоров'я, то перебування на пенсії на це не впливає.

Військові, які починають кар'єру з курсантської лави, у середньому виходять на пенсію у 43 роки, після чого можуть працювати в інших сферах. Однак не всі продовжують працювати через проблеми зі здоров’ям.

Важливо! Всі військові пенсіонери перебувають на обліку та підлягають мобілізації, але можуть бути призвані на службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю і на конкретну посаду, відповідно до військового звання.