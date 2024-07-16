Можно ли мобилизовать пенсионеров
Российская пропаганда в свое время распространяла фейки о том, что в Украине мобилизуют пенсионеров.
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Согласно законодательству, пенсионный возраст для мужчин начинается с 60 лет, если они имеют 31 год страхового стажа. 60 лет – это также предельный возраст пребывания в армии. Исключение составляют лишь военнослужащие высшего офицерского состава, у которых предельный возраст – 65 лет.
Военные, которые начинают карьеру с курсантской скамьи, в среднем выходят на пенсию в 43 года, после чего могут работать в других сферах. Однако не все продолжают работать из-за проблем со здоровьем.