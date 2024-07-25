Кому подняли пенсию
Средняя пенсия судей выросла почти на 6 000 гривен за первые полгода 2024 года – до 105,6 тысячи гривен в месяц.
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Поэтому получается, что пенсии судей сейчас в десятки раз превышают выплаты украинцев.
Около 61,7% пенсионеров получают меньше прожиточного минимума.
Фактический прожиточный минимум составляет:
- для взрослого с учетом обязательных платежей – 9 170,4 гривны;
- на ребенка до 6 лет – 6 341,21 гривны;
- на ребенка от 6 лет – 7 925,62 гривны.