Кому подняли пенсию

Средняя пенсия судей выросла почти на 6 000 гривен за первые полгода 2024 года – до 105,6 тысячи гривен в месяц.

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Поэтому получается, что пенсии судей сейчас в десятки раз превышают выплаты украинцев.

Напомним! С 1 июля этого года, средняя пенсия украинцев составляет 5 816,62 гривны. Несмотря на это 6,33 миллиона пенсионеров получают выплаты менее 5 тысяч гривен.

Около 61,7% пенсионеров получают меньше прожиточного минимума.

Фактический прожиточный минимум составляет: