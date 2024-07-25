Кому підняли пенсію
Середня пенсія суддів зросла майже на 6 000 гривень за перших пів року 2024 року – до 105,6 тисячі гривень на місяць.
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Тож виходить, що пенсії суддів нині в десятки разів перевищують виплати українців.
Близько 61,7% пенсіонерів отримують менше прожиткового мінімуму.
Фактичний прожитковий мінімум становить:
- для дорослого з урахуванням обов’язкових платежів – 9 170,4 гривні;
- на дитину до 6 років – 6 341,21 гривні;
- на дитину від 6 років – 7 925,62 гривні.