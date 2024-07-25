Кому підняли пенсію

Середня пенсія суддів зросла майже на 6 000 гривень за перших пів року 2024 року – до 105,6 тисячі гривень на місяць.

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Тож виходить, що пенсії суддів нині в десятки разів перевищують виплати українців.

Нагадаємо! З 1 липня цього року, середня пенсія українців становить 5 816,62 гривні. Попри це 6,33 мільйона пенсіонерів отримують виплати менш як 5 тисяч гривень.

Близько 61,7% пенсіонерів отримують менше прожиткового мінімуму.

Фактичний прожитковий мінімум становить: