Інша сума у квітні: кому ще раз збільшать пенсію

У березні пройшла масштабна індексація пенсій для українців. Попри це, уже у квітні відбудеться нове підвищення деяких виплат.

В кого знову зростуть пенсії

У квітні на підвищення виплат варто очікувати 65-річним пенсіонерам, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.

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Таку пенсію вже підвищували у січні до 2 840 гривень, проте з квітня вона становитиме 3 200 гривень. Так станеться, тому що саме цього місяця мінімальна зарплата виросте до 8 тисяч гривень.

Як зросли пенсійні виплати у січні

мінімальна пенсія – 2 361 гривні;

максимальна пенсія – 23 610 гривень;

виплата за понаднормовий стаж – 23,6 гривні за кожен додатковий рік;

добровільний пенсійний внесок – 1 562 гривень;

доплата самотнім пенсіонерам, що потребують догляду – 944 гривень.

Додатково з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.