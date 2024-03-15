В кого знову зростуть пенсії

У квітні на підвищення виплат варто очікувати 65-річним пенсіонерам, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.

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Таку пенсію вже підвищували у січні до 2 840 гривень, проте з квітня вона становитиме 3 200 гривень. Так станеться, тому що саме цього місяця мінімальна зарплата виросте до 8 тисяч гривень.

Нагадаємо! Додатково з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

Як зросли пенсійні виплати у січні