У кого снова вырастут пенсии
В апреле повышения выплат стоит ожидать 65-летним пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Их выплаты не могут быть меньше 40% от минимальной зарплаты.
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Такую пенсию уже повышали в январе до 2 840 гривен, однако с апреля она составит 3 200 гривен. Так произойдет, потому что именно в этом месяце минимальная зарплата вырастет до 8 тысяч гривен.
Как выросли пенсионные выплаты в январе
- минимальная пенсия – 2 361 гривны;
- максимальная пенсия – 23 610 гривен;
- выплата за сверхнормативный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год;
- добровольный пенсионный взнос – 1 562 гривен;
- доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе – 944 гривен.