У кого снова вырастут пенсии

В апреле повышения выплат стоит ожидать 65-летним пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Их выплаты не могут быть меньше 40% от минимальной зарплаты.

Читайте также Кто может получить пенсию по потере кормильца

Такую пенсию уже повышали в январе до 2 840 гривен, однако с апреля она составит 3 200 гривен. Так произойдет, потому что именно в этом месяце минимальная зарплата вырастет до 8 тысяч гривен.

Напомним! Дополнительно с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч пенсионеров, которые работают с учетом их обновленного страхового стажа.

Как выросли пенсионные выплаты в январе