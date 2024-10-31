Кому нарахують додаткові 600 гривень пенсії в листопаді
Згідно з чинним законодавством, українці можуть отримати вікову надбавку до пенсії за певних умов. Однак важливо зазначити, що ця надбавка застосовується лише в разі, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.
Хто отримає додаткові гроші у листопаді
Зокрема, у листопаді виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету Міністрів.
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Згідно з документом, на вікову надбавку мають право:
- особи від 70 до 75 років — до 300 гривень;
- особи від 75 до 80 років — до 456 гривень;
- особи від 80 років і більше — до 570 гривень.
Хто ще отримає додаткову фінансову допомогу
Також деякі категорії пенсіонерів отримають додаткову фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Ці кошти призначені для пенсіонерів, які живуть у зонах активних або потенційних бойових дій.
Додаткова фінансова допомога надається пенсіонерам, які:
- отримують пенсію менше ніж 3 250 гривень;
- живуть на територіях, де тривають активні або можливі бойові дії (перелік таких територій визначено наказом №309);
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.
Зверніть увагу! Доплата від ООН становитиме різницю між 3 250 гривнями та розміром пенсії громадянина.