Історичне збільшення податків: нардепка пояснила, в чому полягають головні зміни
Верховна Рада ухвалила проєкт закону про підвищення податків, яке вже назвали історичним. Було подано понад 1300 правок. Більшість із них не були враховані.
Народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко пояснила 24 Каналу, що головні зміни стосуються підвищення військового збору для тих, хто його вже платив, а також запровадження для тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування.
До теми Рада суттєво підняла податки: чи доведеться платити більше вже у жовтні
Як і які податки зміняться
Нардепка Галина Васильченко розповіла, що не підтримувала цей законопроєкт про підвищення податків ні у першому, ні у другому читанні. Ба більше, голосувала "червоною кнопкою", коли ухвалювалося остаточне рішення.
Від себе подавала цілу низку поправок. На жаль, жодна з них не була врахована, як і ті 90% поправок інших народних депутатів, які пропонували абсолютно логічні, правильні та адекватні норми на заміну тим, які були прийняті у першому читанні законопроєкту про підвищення податків,
– наголосила вона.
Чи не єдиними позитивними зрушеннями, з огляду на наповнення бюджету, є зміни в оподаткуванні банків та фінансових установ, які мають надприбутки. Так, банки мають сплатити 50% податку на прибуток у 2024 році. А фінустанови, крім страховиків, – 25% від прибутку, починаючи з 1 січня 2025 року.
Дивіться також Зростання податків без будь-якого помʼякшення: депутати відхилили важливу правку
Також закон передбачає зростання військового збору на зарплати всіх фізичних осіб з 1,5% до 5%. Примітно, що депутати домовилися не підвищувати військовий збір для самих військових, на фінансування яких і знадобилися додаткові бюджетні кошти.
Зверніть увагу! Нардеп Ярослав Юрчишин припустив, що підвищення податків не повністю закриє потреби України, і можуть знадобитися додаткові заходи.
ФОПи 1, 2, та 4 групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця – від жовтня 2024 року це 800 гривень на місяць – а ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.
Чому це важливо? Підвищення військового збору зменшує чисту заробітну плату, яку ти отримуєш на руки. Податок з доходів фізичних осіб та військовий збір сплачується самою найманою особою і вираховується з її заробітної плати. Відповідно усі, хто отримує заробітну плату, отримуватиме на 3,5% менше, оскільки з 1,5% до 5% зростає військовий збір,
– наголосила членкиня Комітету ВР з питань фінансів.
За розрахунками уряду, ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного – 137 мільярдів гривень. Гроші потрібні, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії.