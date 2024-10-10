Раніше у Мінфіні пояснювали, що таке рішення є вимушеним з огляду на недостатнє фінансування сектору безпеки та оборони. Втім і цей законопроєкт не розв'яже усіх потреб. Більше про те, чому українці знову можуть почути про підвищення податків, 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Податки можуть підвищити ще більше

В Україні відбулося історичне збільшення податків. Зокрема мовиться про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Водночас для військовослужбовців військовий збір залишиться на рівні 1,5%.

Насправді нам не вистачить цього підняття. Наша фракція в переважній більшості не голосувала за підняття податків, тому що зі суспільством треба ще чесно поговорити. А військовий збір платить переважно "білий" бізнес. Ті, хто не реєструється та уникають оподаткування, не постраждають. Постраждають лиш ті, хто працюють "на біло",

– наголосив Ярослав Юрчишин.

Підвищення податків під час війни – потрібний та закономірний процес. Однак, відзначив нардеп, є й інші механізми.

"Є податок на додану вартість (ПДВ), який сплачують усі – і хто працює "чисто", і хто працює "темно". Тому що він сплачується при будь-якій торгівельній операції. У цьому випадку набагато логічніше було б працювати саме із цим податком, але чомусь вирішили піти піарним шляхом. Це буде лише часткове закриття потреб, насамперед оборонних. Тому, думаю, нам доведеться ще підвищувати податки", – підкреслив депутат.

На жаль, що довше триватиме війна, то більшими ставатимуть потреби. Можна сподіватися також на міжнародну допомогу, але й українська влада повинна робити кроки для економічного розвитку, наскільки це можливо в таких умовах.

Основні тези закону про підвищення податків

Проєкт закону #11416д щодо збільшення податків, який в цілому прийняла Верховна Рада, передбачає: