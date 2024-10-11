Историческое увеличение налогов: нардеп объяснила, в чем заключаются главные изменения

Верховная Рада приняла проект закона о повышении налогов, которое уже назвали историческим. Было подано более 1300 правок. Большинство из них не были учтены.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко объяснила 24 Каналу, что главные изменения касаются повышения военного сбора для тех, кто его уже платил, а также введение для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения.

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Как и какие налоги изменятся

Нардеп Галина Васильченко рассказала, что не поддерживала этот законопроект о повышении налогов ни в первом, ни во втором чтении. Более того, голосовала "красной кнопкой", когда принималось окончательное решение.

От себя подавала целый ряд поправок. К сожалению, ни одна из них не была учтена, как и те 90% поправок других народных депутатов, которые предлагали абсолютно логичные, правильные и адекватные нормы на замену тем, которые были приняты в первом чтении законопроекта о повышении налогов,

– подчеркнула она.

Едва ли не единственными положительными сдвигами, учитывая наполнение бюджета, являются изменения в налогообложении банков и финансовых учреждений, которые имеют сверхприбыли. Так, банки должны уплатить 50% налога на прибыль в 2024 году. А финучреждения, кроме страховщиков, – 25% от прибыли, начиная с 1 января 2025 года.

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Также закон предусматривает рост военного сбора на зарплаты всех физических лиц с 1,5% до 5%. Примечательно, что депутаты договорились не повышать военный сбор для самих военных, на финансирование которых и понадобились дополнительные бюджетные средства.

Обратите внимание! Нардеп Ярослав Юрчишин предположил, что повышение налогов не полностью закроет потребности Украины, и могут понадобиться дополнительные меры.

ФОПы 1, 2, и 4 группы будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца – с октября 2024 года это 800 гривен в месяц – а ФОПы 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.

Почему это важно? Повышение военного сбора уменьшает чистую заработную плату, которую ты получаешь на руки. Налог с доходов физических лиц и военный сбор уплачивается самим наемным лицом и вычитается из его заработной платы. Соответственно все, кто получает заработную плату, будет получать на 3,5% меньше, поскольку с 1,5% до 5% растет военный сбор,

– отметила член Комитета ВР по вопросам финансов.

По расчетам правительства, эти налоговые изменения должны принести в бюджет дополнительные 58 миллиардов гривен уже в этом году, а в следующем – 137 миллиардов гривен. Деньги нужны, чтобы перекрыть недостаток средств на финансирование армии.