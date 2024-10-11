Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко объяснила 24 Каналу, что главные изменения касаются повышения военного сбора для тех, кто его уже платил, а также введение для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения.

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Как и какие налоги изменятся

Нардеп Галина Васильченко рассказала, что не поддерживала этот законопроект о повышении налогов ни в первом, ни во втором чтении. Более того, голосовала "красной кнопкой", когда принималось окончательное решение.

От себя подавала целый ряд поправок. К сожалению, ни одна из них не была учтена, как и те 90% поправок других народных депутатов, которые предлагали абсолютно логичные, правильные и адекватные нормы на замену тем, которые были приняты в первом чтении законопроекта о повышении налогов,

– подчеркнула она.

Едва ли не единственными положительными сдвигами, учитывая наполнение бюджета, являются изменения в налогообложении банков и финансовых учреждений, которые имеют сверхприбыли. Так, банки должны уплатить 50% налога на прибыль в 2024 году. А финучреждения, кроме страховщиков, – 25% от прибыли, начиная с 1 января 2025 года.

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Также закон предусматривает рост военного сбора на зарплаты всех физических лиц с 1,5% до 5%. Примечательно, что депутаты договорились не повышать военный сбор для самих военных, на финансирование которых и понадобились дополнительные бюджетные средства.

Обратите внимание! Нардеп Ярослав Юрчишин предположил, что повышение налогов не полностью закроет потребности Украины, и могут понадобиться дополнительные меры.

ФОПы 1, 2, и 4 группы будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца – с октября 2024 года это 800 гривен в месяц – а ФОПы 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.

Почему это важно? Повышение военного сбора уменьшает чистую заработную плату, которую ты получаешь на руки. Налог с доходов физических лиц и военный сбор уплачивается самим наемным лицом и вычитается из его заработной платы. Соответственно все, кто получает заработную плату, будет получать на 3,5% меньше, поскольку с 1,5% до 5% растет военный сбор,

– отметила член Комитета ВР по вопросам финансов.

По расчетам правительства, эти налоговые изменения должны принести в бюджет дополнительные 58 миллиардов гривен уже в этом году, а в следующем – 137 миллиардов гривен. Деньги нужны, чтобы перекрыть недостаток средств на финансирование армии.