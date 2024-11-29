Шмигаль пояснив, скільки грошей надасть Україні підвищення податків

З 1 грудня 2024 року в Україні набувають чинності зміни до Податкового кодексу. Це дозволить залучити додаткові кошти до бюджету країни.

Що надасть Україні підвищення податків

Внаслідок цього в поточному році держава додатково акумулює 8 мільярдів гривень, повідомляє 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Він зазначив, що наступного року України отримає 140 мільярдів гривень. І усі ці кошти без виключення будуть спрямовані на фінансування зарплат захисникам і захисницям України.

Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам, — наголосив Шмигаль.

Він додав, що у наступному році витрати на оборону складатимуть 2,23 трильйона гривень, з яких 1,16 трильйона — це грошове забезпечення військовослужбовців.

Шмигаль написав, що усі українці, які сплачують військовий збір, допомагають воїнам та роблять важливий внесок у стійкість України та наближення справедливого миру.

Що відомо про зміни у податках

Нові податкові зміни у законодавстві передбачають підвищення ставки військового збору для фізичних осіб. Так податок зросте з 1,5% до 5%.

Таким чином підприємці платитимуть так:

ФОПи 1, 2, 4 груп — 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8 000 грн).

ФОПи 3 групи — 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Зверніть увагу! Зокрема з 1 січня 2025 року буде підвищено ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%