Економічне бронювання замість збільшення військового збору: які переваги цього методу

Видання Forbes пише, що Міністерство фінансів працює над підвищенням податку на ПДВ та військовий збір. Оскільки для підтримки воєнних потреб необхідно ще до 300 – 400 мільярдів гривень.

Військовий збір хочуть підвищити з 1,5% до 5%, а ПДВ – на 2-3%. Доктор економічних наук Андрій Длігач пояснив 24 Каналу, чому економічне бронювання вигідніше, ніж підвищення податку.

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До яких негативних наслідків призведе підвищення податку

На думку Андрія Длігача, підвищення податку на ПДВ негативно вплине на бізнес, що призведе до вимивання грошей з економіки та скорочення споживання і бізнес-активності.

Підвищення податку на військовий збір – це збільшення оподаткування праці. Аналітичні центри, за словами доктора економічних наук, навпаки наполягають на знижені військових податків для скорочення цінового сектору та зростання економіки. Проте вчиняються протилежні дії.

Точково протягом пів року державний бюджет виграє, але у стратегічній перспективі почнеться суттєве скорочення надходжень. Відповідно потрібно моделювати наслідки та шукати інші інструменти, як-от економічне бронювання.

Кабінет міністрів уже давно міг ухвалити цей законопроєкт, який детінізує зарплати та дозволяє залучити понад 170 мільярдів гривень на рік. Таке рішення більш вигідне, ніж маніпуляції з податками.

Держава займається симптоматичним лікуванням

До Верховної Ради законопроєкт про підвищення податку на ПДВ та військовий може потрапити наприкінці червня – початку липня. Якщо документ ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.

За чотири місяці вдасться залучити максимум 50 мільярдів гривень, що суттєво не розв'яже питання нестачі у 300 – 400 мільярдів гривень. Адже ці кошти – це "латання" дірок на митниці, розв'язання проблемної ситуації з податковою, оптимізація витрат на оборону.

Ми досі не знаємо результатів аудиту використання більш як мільйона силовиків у країні. Ми досі не розуміємо, чому Міноборони часто закуповує втричі дорожчу техніку, ніж можна закуповувати в Україну, а український бізнес, який готовий виробляти міни та інше, досі немає притомних замовлень. Держава знову займається симптоматичним лікуванням замість системних рішень в економічній сфері,

– констатував Андрій Длігач.

Що відомо про економічне бронювання

Оборонний комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання. Наразі з цього питання ведеться жвава дискусія.

Голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Давид Арахамія заявив, що уряд розробляє новий механізм бронювання, де критерієм стануть сплачені податки або зарплати працівників.

Перша модель:

забронювати працівників може будь-який роботодавець;

кількість заброньованих працівників має бути обмежена;

заброньований працівник має зарплату понад 35 тисяч гривень, з якої сплачуються всі податки.

Друга модель: