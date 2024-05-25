Военный сбор хотят повысить с 1,5% до 5%, а НДС – на 2-3%. Доктор экономических наук Андрей Длигач объяснил 24 Каналу, почему экономическое бронирование выгоднее, чем повышение налога.

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К каким негативным последствиям приведет повышение налога

По мнению Андрея Длигача, повышение налога на НДС негативно повлияет на бизнес, что приведет к вымыванию денег из экономики и сокращению потребления и бизнес-активности.

Повышение налога на военный сбор – это увеличение налогообложения труда. Аналитические центры, по словам доктора экономических наук, наоборот настаивают на снижении военных налогов для сокращения ценового сектора и роста экономики. Однако совершаются противоположные действия.

Точечно в течение полугода государственный бюджет выигрывает, но в стратегической перспективе начнется существенное сокращение поступлений. Соответственно нужно моделировать последствия и искать другие инструменты, например экономическое бронирование.

Кабинет министров уже давно мог принять этот законопроект, который детенизирует зарплаты и позволяет привлечь более 170 миллиардов гривен в год. Такое решение более выгодное, чем манипуляции с налогами.

Государство занимается симптоматическим лечением

В Верховную Раду законопроект о повышении налога на НДС и военный может попасть в конце июня – начале июля. Если документ примут быстро, то обновленные ставки заработают не раньше сентября.

За четыре месяца удастся привлечь максимум 50 миллиардов гривен, что существенно не решит вопрос нехватки в 300 – 400 миллиардов гривен. Ведь эти средства – это "латание" дыр на таможне, решение проблемной ситуации с налоговой, оптимизация расходов на оборону.

Мы до сих пор не знаем результатов аудита использования более миллиона силовиков в стране. Мы до сих пор не понимаем, почему Минобороны часто закупает втрое дороже технику, чем можно закупать в Украине, а украинский бизнес, который готов производить мины и прочее, до сих пор нет вменяемых заказов. Государство снова занимается симптоматическим лечением вместо системных решений в экономической сфере,

– констатировал Андрей Длигач.

Что известно об экономическом бронировании

Оборонный комитет Верховной Рады рассматривает две модели экономического бронирования. Сейчас по этому вопросу ведется оживленная дискуссия.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

Первая модель:

забронировать работников может любой работодатель;

количество забронированных работников должно быть ограничено;

забронированный работник имеет зарплату более 35 тысяч гривен, с которой уплачиваются все налоги.

Вторая модель: