З 1 травня тарифи можуть підвищити: як заощадити на електроенергії

Уже з 1 травня тарифи на електроенергію можуть підняти. Через це багатьох українців цікавить питання, як уникнути величезних сум у платіжках за світло.

Через що тарифи на світло можуть підняти

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що зараз усі енергокомпанії перебувають у складній ситуації через російські обстріли. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за останні тижні Росія знищила 80% українських ТЕЦ.

Читайте також: 100% знижка на комуналку: хто з українців може її отримати

Нині вартість світла складає 2,64 гривні за кіловат-годину, а різницю між тарифами та ринковою ціною покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго". Відповідно, припускається що тарифи на електроенергію виростуть з 1 травня, але наскільки – не відомо.

Як заощаджувати на електроенергії

У червні минулого року після зимових атак в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі.

На додаток, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, залежно від ситуації у липні – серпні, українців можуть просити максимально економити електроенергію. Це буде необхідно як для енергосистеми країни, так і для споживачів в цілому через можливе підняття тарифу.

Герман Галущенко наголосив, що навіть у разі величезних збитків Україна матиме базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% потреб і росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років.

Таким чином, українцям варто зробити наступні кроки:

Переглянути свої звички

Перш за все, варто вимикати вдома прилади та освітлення кожен раз в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. А також переглянути кількість ламп в тій чи іншій зонах та вимикати прилади, які ви не використовуєте.

Користуватись технікою з "еко" режимом

Нині популярна сучасна побутова техніка, яка має так званий "еко" режим використання. Цей режим створений для того, щоб дійсно економити кошти: використовувати таку техніку варто лише на "середніх" і економних режимах.

Придбати LED лампи

Гарною ідеєю буде також замінити старі лампи розжарювання на нові LED лампи на світлодіодах. Річ у тім, що лампи старого зразка нагріваються, через що й виникає переплата. І хоча LED лампа не є дешевою, проте строк її служби приблизно в 50 разів вищий за строк служби звичайної лампи розжарювання.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка 24 Каналу