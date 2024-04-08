Из-за чего тарифы на свет могут поднять

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что сейчас все энергокомпании находятся в сложной ситуации из-за российских обстрелов. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, за последние недели Россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ.

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Сейчас стоимость света составляет 2,64 гривны за киловатт-час, а разницу между тарифами и рыночной ценой покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго". Соответственно, предполагается что тарифы на электроэнергию вырастут с 1 мая, но насколько – не известно.

Напомним! В июне прошлого года после зимних атак в Украине повысили цену на электроэнергию почти вдвое.

Как экономить на электроэнергии

В дополнение, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в зависимости от ситуации в июле – августе, украинцев могут просить максимально экономить электроэнергию. Это будет необходимо как для энергосистемы страны, так и для потребителей в целом из-за возможного поднятия тарифа.

Заметьте! Герман Галущенко отметил, что даже в случае огромных убытков Украина будет иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% потребностей и россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов.

Таким образом, украинцам стоит сделать следующие шаги:

Пересмотреть свои привычки

Прежде всего, стоит выключать дома приборы и освещение каждый раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. А также пересмотреть количество ламп в той или иной зоне и выключать приборы, которые вы не используете.

Пользоваться техникой с "эко" режимом

Сейчас популярна современная бытовая техника, которая имеет так называемый "эко" режим использования. Этот режим создан для того, чтобы действительно экономить средства: использовать такую технику стоит только на "средних" и экономных режимах.

Приобрести LED лампы

Хорошей идеей будет также заменить старые лампы накаливания на новые LED лампы на светодиодах. Дело в том, что лампы старого образца нагреваются, из-за чего и возникает переплата. И хотя LED лампа не является дешевой, однако срок ее службы примерно в 50 раз выше срока службы обычной лампы накаливания.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика 24 Канала