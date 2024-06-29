Меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення тарифів на комуналку

Українська влада у листі до МВФ написала, що припускає поступове підвищення тарифів на комунальні послуги. Зокрема, це включають потенційні реформи.

У меморандумі до Міжнародного валютного фонду (МВФ) мовиться, що тарифи підвищуватимуть після завершення війни.

Дивіться також Тарифи на газ, воду та світло з 1 липня: на які зміни чекати

Що прописано в документі до МВФ

Потенційні реформи, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам,

– мовиться в документі.

Меморандум передбачає, що після завершення війни треба буде поступово підвищувати тарифи на газ та світло для населення, щоб відшкодувати витрати. Також потрібно виділити адекватні цільові ресурси для захисту вразливих домогосподарств.

У документі мовиться, що з 1 червня 2024 року в Україні вже збільшили тариф на світло для населення на 64%, наблизивши його до рівнів окупності та скоригувавши стимули до використання електроенергії в опалювальний сезон.

До речі, Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив рішення про транш 2,2 мільярда доларів для України. Гроші спрямують на бюджетну підтримку.