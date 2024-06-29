Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Україні виділили 2,2 мільярда доларів.

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Українська економіка стійка

Кошти будуть спрямовані на бюджетну підтримку. У відомстві зазначили, що попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими.

Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням, – зазначили в МВФ.

Там також наголосили, що попри те, що перспективи залишаються туманними, українська економіка демонструє стійкість. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність директору МВФ Крісталіні Георгієвій та всій команді за цю підтримку. Він також зазначив про підготовку до п'ятого перегляду програми з МВФ восени.

Крім цього, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки.