Чи домовиться Україна із кредиторами

Міністр фінансів Сергій Марченко запевняє, що угода з кредиторами щодо реструктуризації міжнародного боргу буде досягнута до 1 серпня.

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Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Їхні пропозиції мають відображати більш значне зменшення боргу відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні. Ми продовжимо продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей,

– пояснив Марченко.

Відомо, що під час діалогу з кредиторами, було озвучено два варіанти реструктуризації боргу. Україна пропонує обміняти всі 13 серій єврооблігацій:

Перший варіант – обмін на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти,

– обмін на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти, Другий варіант – обмін на серію простих облігацій.

В обидвох варіантах передбачається номінальне зниження боргу – від 25% до 60% залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії Програми МВФ.

Зауважте! У травні 2024 року державний та гарантований борг України, за даними Мінфіну, сягнув понад 6 трильйонів гривень – це майже 152 мільярди доларів.

Що якщо завтра дефолт

Ще раніше у коментарі 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло пояснив, що коли йде мова про реструктуризацію – це вже технічний дефолт. Однак він наголошує, що поки в Україні справа не йде до якогось оголошення саме фізичного дефолту.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Водночас технічний дефолт у будь-якому випадку погіршує кредитний рейтинг країни. А це може вплинути на подальше залучення комерційних запозичень.

Жаліло пояснює, що масштаби єврооблігацій, по яких спливають терміни кредиту, на фоні всього іншого держборгу, доволі незначні.

Зверніть увагу! Більша частина з цих єврооблігацій – це випуски, реструктуризовані у 2015-му році. Також, це нові запозичення. Зараз обговорюється номінальна вартість випусків на майже 20 мільярдів доларів без урахування відсотків

Чи залишаться українці без грошей

Як пояснює Жаліло, основна частка коштів, які зараз є в Україні, це кошти суверенної допомоги – від Європейського Союзу та інших країн.

Цього року Україна закрила потребу в зовнішній допомозі бюджету. А тому, незалежно від того, оголосять дефолт чи ні, ми не будемо позбавлені допомоги,

– додає Жаліло.

Цікаво! Наразі золотовалютні резерви України знаходяться на високих рівнях, щоб покрити поточні вимоги кредиторів – станом на кінець травня це понад 39 мільярдів доларів, за даними МВФ та НБУ.

Таким чином можна зробити висновок, що пересічний українець навряд чи відчує одразу наслідки дефолту, адже основне фінансування надалі здійснюватиметься.

Стандартні механізми впливу дефолту не працюватимуть у нас, адже фінансова ситуація в Україні зараз побудована на абсолютно інших принципах,

– наголошує експерт.

Водночас негативне очікування, а відповідно, ймовірний сплеск попиту на валюту, таки можуть вплинути на курс.