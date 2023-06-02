Не відповідає ринковій вартості: тариф на електроенергію може зрости ще більше

В Україні планують підвищити тариф на електроенергію до ринкового рівня. В експертному середовищі його оцінюють в 5,5 – 6,5 гривні.

Непопулярне рішення

Коли Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонувала підвищити тариф на електроенергію для населення з 1 червня, то зазначала: це буде першим етапом. В планах – поступове приведення цін до ринкового рівня. Втім, конкретних термінів цього в комісії не назвали.

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В експертному середовищі ж визнають: таке підвищення – неминуче. Однак сумніваються, що наступний етап відбудеться вже найближчим часом. Адже зростання тарифів – дуже непопулярне рішення.

Роман Ніцович Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Це непопулярне політичне рішення. Плюс на оптовому ринку все ще зберігається поточне цінове регулювання. Тож наразі немає суттєвих факторів, які б свідчили, що вже необхідно думати і планувати наступне підвищення.

Зі свого боку, енергетичний експерт Володимир Омельченко вважає, що перехід на ринкові ціни відбудеться вже, імовірно, після війни. Хоча, зауважує він, "є сенс подумати про перехід на ринкові ціни вже цього року".

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Економіку обманути неможливо. Треба обирати: чи постійні відключення й перебої з електричною енергією, чи низькі тарифи.

Схожої думки дотримується й аналітик Юрій Щедрін. За його словами, протягом року підвищення очікувати не варто, "однак в перспективі воно буде".

Як зростуть цифри в платіжках за новим тарифом

Загальний тариф складається з ціни самої електроенергії, тарифу на передачу та розподіл електроенергії, вартості послуги постачальника, ПДВ.

З 1 червня в Україні дії новий, збільшений тариф на електроенергію для побутових споживачів – 2,64 гривні за кіловат за годину. Доти ж тариф залежав від обсягу спожитої електроенергії:

1,44 гривні для тих, хто споживав на місяць менш як 250 кіловатів за годину;

1,68 гривні для тих, хто використовував більше ніж 250 кіловатів за годину.

Новий тариф же такої диференціації не передбачає: всі платитимуть однаково. Для всіх цифри в платіжках зростуть орієнтовно на 250 гривень.

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