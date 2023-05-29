Більше не буде по 1,44 гривні
У листі Міненерго за підписом тво голови регулятора Руслана Кайдаша, НКРЕКП пропонує з 1 червня змінити ціну на електроенергію. Відтак із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягом споживання підняти тариф на світло до 2,88 гривні за кіловат з ПДВ.
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Такі зміни дозволять покращити фінансові показники НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго". Адже вони покривають різницю між ринковою ціною (на рівні 6 гривень за кіловат) та тарифами для населення.
До слова, для остаточної стабілізації механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) ціни повинні поступово наблизитися до ринкового рівня.
Платити більше доведеться ще й за розподіл
З 1 червня ціна на електроенергію зросте ще й за розподіл. Втім це стосуватиметься лише деяких операторів. Для прифронтових територій нічого змінювати не будуть.
Компанії, яких торкнеться підвищення:
- "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.