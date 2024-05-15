Більшість українців розуміють потребу у підвищенні тарифу на світло

Більша половина українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів на світло. Це потрібно для забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.

Що кажуть українці

За даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 55% українців розуміють необхідність підвищення тарифів, а ще 45% вважають, що для забезпечення ремонту тарифи на електроенергію можуть підвищити враховуючи матеріальні статки та обсяги споживання домогосподарства.

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Ще 10% переконані, що ціни на електрику варто підвищити всім споживачам. А от 40% громадян взагалі вважають, що тарифи не потрібно підвищувати, навіть якщо ситуація з електропостачанням стане гіршою.

Близько 67% респондентів згодні, що у разі підвищення тарифів незахищені верстви населення повинні отримати субсидію. Проте десь 26% з цим не погоджуються.

Тариф на світло

Опитування проводилось серед громадян віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок. Воно тривало з 6 по 8 травня.

Нині тариф на світло становить 2,64 гривні за кіловат-годину, хоча очікувалося, що він може зрости до 3,5 гривень за кіловат-годину.

Зараз в середині системи відчувається значний дефіцит електроенергії, тому розглядається збільшення тарифу до 4 гривень за кіловат-годину.

Світлана Грінчук Заступниця міністра енергетики Ми повинні усвідомлювати, що починаючи з 22 березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші об'єкти, і станом на сьогодні вже втрачено більше 8 Гігават – це величезний обсяг потужностей, що генерують, значно пошкоджені та об'єкти системи передачі.

В Україні ресурсів на відновлення енергосистеми недостатньо. Проте відкладати ремонт не можна, адже своєчасність проведення цих робіт вплине на успішність проведення наступного опалювального сезону.