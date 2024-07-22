Марченко пояснив, чому важливо підвищити військовий збір
22 липня 2024, 18:02Читать новость на русском
Джерело:LB.ua
Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив на необхідності підвищення військового збору для забезпечення додаткового фінансування Сил оборони. Він закликав Верховну Раду підтримати відповідний законопроєкт.
Як військовий збір покращить ситуацію з видатками
Марченко закцентував на важливості фінансування військових потреб, які становлять 500 мільярдів гривень.
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Основним джерелом фінансування будуть внутрішні запозичення в обсязі 220,1 мільярда гривень. Марченко підкреслив, що складні рішення необхідні для виграшу у війні.
Частково потреби фінансування оборони закриють у три шляхи:
- коштом перевиконання доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року – 75,8 мільярда гривень;
- скороченням видатків – 65,7 мільярда гривень;
- підвищенням акцизу на пальне – 16,9 мільярда гривень.
- решту – 121,8 мільярда гривень планують отримати завдяки підвищенню ставок військового збору.
Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни. Наприклад, у період Першої світової війни Велика Британія змогла значно збільшити податкові надходження шляхом підвищення ставки податку на прибуток з 6% до 30%. Це дозволило країні забезпечити значні кошти для фінансування військових витрат.