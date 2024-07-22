Как военный сбор улучшит ситуацию с расходами
Марченко акцентировал на важности финансирования военных нужд, которые составляют 500 миллиардов гривен.
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Основным источником финансирования будут внутренние заимствования в объеме 220,1 миллиарда гривен. Марченко подчеркнул, что сложные решения необходимы для выигрыша в войне.
Частично потребности финансирования обороны закроют в три пути:
- за счет перевыполнения доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года – 75,8 миллиарда гривен;
- сокращением расходов – 65,7 миллиарда гривен;
- повышением акциза на топливо – 16,9 миллиардов гривен.
- остальные – 121,8 миллиарда гривен планируют получить благодаря повышению ставок военного сбора.
Международный опыт показывает, что страны, которые своевременно принимают сложные решения, выигрывают войны. Например, в период Первой мировой войны Великобритания смогла значительно увеличить налоговые поступления путем повышения ставки налога на прибыль с 6% до 30%. Это позволило стране обеспечить значительные средства для финансирования военных расходов.