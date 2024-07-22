Як військовий збір покращить ситуацію з видатками

Марченко закцентував на важливості фінансування військових потреб, які становлять 500 мільярдів гривень.

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Основним джерелом фінансування будуть внутрішні запозичення в обсязі 220,1 мільярда гривень. Марченко підкреслив, що складні рішення необхідні для виграшу у війні.

Частково потреби фінансування оборони закриють у три шляхи:

коштом перевиконання доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року – 75,8 мільярда гривень;

скороченням видатків – 65,7 мільярда гривень;

підвищенням акцизу на пальне – 16,9 мільярда гривень.

решту – 121,8 мільярда гривень планують отримати завдяки підвищенню ставок військового збору.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни. Наприклад, у період Першої світової війни Велика Британія змогла значно збільшити податкові надходження шляхом підвищення ставки податку на прибуток з 6% до 30%. Це дозволило країні забезпечити значні кошти для фінансування військових витрат.

Нагадаємо! Кабінет міністрів пропонує підвищити військовий збір з 1,5% до 5% та поширити його на ФОПів і окремі операції, такі як продаж ювелірних виробів, придбання банківських металів та нових автомобілів.