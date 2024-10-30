Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам

Напередодні була інформація про те, що прокурорам підвищать зарплати у 2025 році. Втім, 30 жовтня у Раді підтримали правку, яка скасовує це рішення.

За відповідне рішення проголосували 242 депутати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Що відомо про рішення Ради

Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам,

– написав нардеп.

Він також розповів, що за відповідне рішення проголосували 242 депутати. Зауважимо, що це відбулося під час голосування правок до проєкту бюджету на 2025 рік у першому читанні.

Нагадаємо, що раніше Железняк повідомляв, що комітет з питань бюджету схвалив ініціативу про підвищення зарплат прокурорів на 37%. Згодом також з'ясувалося, що бюджетний комітет відхилив поправку, яка передбачала відмову від підвищення зарплат для прокурорів.

За словами нардепа, це стало можливим завдяки тиску депутатів із профільного комітету, першого заступника генпрокурора Олексія Хоменка та голови Ради прокурорів.