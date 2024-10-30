За соответствующее решение проголосовали 242 депутата. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Что известно о решении Рады

Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам,

– написал нардеп.

Он также рассказал, что за соответствующее решение проголосовали 242 депутата. Заметим, что это произошло во время голосования поправок к проекту бюджета на 2025 год в первом чтении.

Напомним, что ранее Ярослав Железняк сообщал, что комитет по вопросам бюджета одобрил инициативу о повышении зарплат прокуроров на 37%. Впоследствии также выяснилось, что бюджетный комитет отклонил поправку, которая предусматривала отказ от повышения зарплат для прокуроров.

По словам нардепа, это стало возможным благодаря давлению депутатов из профильного комитета, первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко и председателя Совета прокуроров.