Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк. Напомним, Андрей Костин подал в отставку 22 октября на фоне скандалов вокруг МСЭК и инвалидности прокуроров.

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Увольнение Андрея Костина

Перед голосованием Андрей Костин пришел отчитаться о своей работе – некоторые депутаты ему аплодировали, а некоторые говорили "позор".

Предложил коллегам, которые благодарили его, сделать грамоту от Рады,

– написал Железняк.

Выступление Андрея Костина перед увольнением / фото Ярослава Железняка

В то же время Ярослав Железняк пишет, что в Раде звучало предложение назначить Костина представителем Украины во Всемирную организацию здоровья.

Ранее отставку Костина поддержали в правоохранительном комитете Верховной Рады.

Пока неизвестно, кто заменит Андрея Костина на посту генпрокурора. Однако ранее СМИ со ссылкой на источники предполагали, что это будет Руслан Кравченко. По состоянию на

сьогодні він є головою Київської державної адміністрації. Співрозмовник медіа вказав, що він є "компромісною фігурою".