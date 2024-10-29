Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк. По предварительной информации, нового генпрокурора пока не будут назначать, передает 24 Канал.

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Комитет ВР поддержал отставку Костина

Генеральный прокурор Андрей Костин 22 октября подал заявление об увольнении. Это произошло на фоне скандалов с МСЭК и прокурорами с инвалидностью.

На заседании 29 октября Комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВР поддержал отставку Костина. За соответствующее решение проголосовали 14 членов.

Железняк добавил, что на заседании Верховной Рады 29 октября планируют рассмотреть вопрос отставки Костина. В то же время он добавил, что на этом заседании, вероятно, не будут назначать нового генпрокурора.

Как писали ранее в СМИ, в Офисе Президента уже якобы определились с тем, кто возглавит Офис генпрокурора вместо Костина. Речь идет о Руслане Кравченко, который сейчас возглавляет Киевскую областную военную администрацию.

Костин подал в отставку после ряда скандалов с МСЭК и сообщениями о том, что многие представители областных прокуратур имеют фейковую группу инвалидности. На фоне этих событий 22 октября Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц с получением инвалидности. В частности речь шла об установлении многих фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей чиновников.

По итогам этого заседания председатель СБУ Василий Малюк сообщил о разоблачении масштабных коррупционных схем в МСЭК. В этом году объявили подозрения 64 должностным лицам МСЭК, отменены более 4000 выводов об инвалидности.