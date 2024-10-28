Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку из-за скандалов, которые разгорелись вокруг МСЭК. Его заявление датировано 22 октября.
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На неделе Костин официально уйдет
Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября уже внес в Раду соответствующее представление.
Уже на этой неделе избавимся от этого наиболее никакого главы Генпрокуратуры,
– написал депутат Ярослав Железняк.
Отставка Костина связана со скандалом в отношении фальсифицированных инвалидностей прокуроров. Всего в разных регионах Украины разоблачили 8 преступных группировок, которые занимались подделкой медицинских документов для снятия с воинского учета. В частности, речь идет о ряде должностных лиц в Харьковской, Ровенской, Николаевской и Закарпатской областях.
СБУ объявила подозрения 64 должностным лицам МСЭК в коррупционных схемах, 9 из них уже осуждены; отменено 4106 фиктивных выводов об инвалидности.
Кроме этого, в Украине ликвидируют систему МСЭК.