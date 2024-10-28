Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Times of India. Он также отметил, что не все зависит исключительно от результатов выборов в США, передает 24 Канал.

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Зеленский сделал заявление о возможности прекращения огня

Зеленский подтвердил, что многие вещи зависят от политики США. Вместе с тем, президент подчеркнул, что не все зависит от американских выборов. Зеленский отметил, что в начале полномасштабного вторжения Украина и наша нация выстояла без поддержки союзников.

Союз людей Украины, прочность украинского населения, нашего общества – вот что отразило атаку россиян. Да, остановило, а деоккупировать территории только своими силами и оружием, так, у нас бы не получилось. По крайней мере, это было бы очень дорого с точки зрения человеческих потерь. Поэтому мы благодарны всем союзникам за помощь,

– сказал украинский лидер.

Возвращаясь к вопросу о том, как повлияют выборы в США на Украину, Зеленский отметил, что политику меняет не только лидер. По его мнению, кто бы ни стал президентом, двухпартийная поддержка останется.

В любом случае Конгресс США, с которым мы наработали прочные отношения, будет иметь свое личное влияние на эту войну, несмотря, кто будет президентом. Хотя президент все равно будет формировать международную политику, потому что это его конституционная обязанность,

– добавил Зеленский.

Вместе с тем, президент признал, что Украине будет очень сложно, если политика США изменится. Он отметил, что, если в Вашингтоне скажут, что не будут поддерживать Украину в ее справедливой защите своих территорий, тогда Украина начнет думать, что делать в этой ситуации.

Кроме того, Зеленский напомнил, что Европа – крепкий континент. Он отметил, что в России население достигает около 130 миллионов, тогда как в Европе – более 600 миллионов. Президент подчеркнул, что европейское население в десятки раз больше экономически, чем страна-агрессор. Что важно, населения Европы также вдвое превышает население США.

Поэтому, президент Украины отметил, что неразделенная Европа – очень крепкий союз. Именно поэтому важно сохранить единство и не изменение политики в отношении войны, которую развязала Россия.

Подытоживая, Владимир Зеленский отметил, что Украина против замораживания конфликта. Он отметил, что война началась еще 10 лет назад, когда Россия оккупировала первые территории. Затем был замороженный конфликт, в рамках которого были и прекращение огня, и Нормандия и Минские процессы, и тысячные переговоры с Россией и с другими партнерами на различных площадках. Однако это не дало результата, и Россия начала полномасштабную войну.

Если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности будут у украинских людей, у наших детей, то я считаю, что это очень большой риск. Все должно быть на бумаге: понятно, как закончится эта война, и кто и в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно, это должен быть агрессор,

– резюмировал Зеленский.

Ранее Камала Харрис заявляла, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, "Путин будет сидеть в Киеве", ведь республиканец планирует капитуляцию Украины.