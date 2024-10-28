Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Times of India. Президент Украины подчеркнул, что именно блокирование дешевых энергоресурсов России приведет к снижению возможностей Кремля вести войну, передает 24 Канал.

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Премьер Моди может повлиять на окончание войны

Зеленский в интервью заявил, что Индия – большая страна с сильными возможностями. В частности, президент Украины считает, что премьер Нарендра Моди может влиять на завершение войны.

Моди является премьер-министром действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны – мы все в этом заинтересованы. Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны с Украиной. Это его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии,

– подчеркнул Зеленский.

Так, президент акцентировал, что блокирование российской экономики, блокирование дешевых энергоресурсов, блокирование оборонно-промышленного комплекса России приведет к снижению способности Кремля вести войну.

Кроме того, Зеленский допустил возможность проведения переговоров между Украиной и Россией в Индии. По его словам, премьер Моди способен это сделать.

"Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война идет на нашей земле. У нас есть платформа – Саммит мира", – добавил президент Украины.

В интервью Зеленский также обратился к премьеру Индии с просьбой. Так, он призвал помочь вернуть украинских детей, которых вывезла Россия.

Справка. На сегодня официально подтвержден незаконный вывоз на территорию России почти 20 тысяч несовершеннолетних. Впрочем, это количество может быть гораздо больше, ведь не все случаи депортации сейчас удается подтвердить.

Вы можете заставить Путина вернуть украинских детей... Премьер-министр Моди может использовать свое влияние и сказать Путину: "Просто дайте мне 1000 украинских детей, которые будут возвращены в Украину". Пусть премьер-министр Моди вернет хотя бы 1000 украинских детей,

– призвал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский также заявлял, что Россия может потерять многомиллиардные прибыли, если прекратит импорт российской нефти. Поскольку Индия является одной из тех стран, которая покупает дешевый энергоресурс, то ее отказ поставит Кремль перед серьезными вызовами.