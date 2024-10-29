Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк. Нагадаємо, Андрій Костін подав у відставку 22 жовтня на тлі скандалів навколо МСЕК та інвалідностей прокурорів.
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Звільнення Андрія Костіна
Перед голосуванням Андрій Костін прийшов прозвітувати про свою роботу – деякі депутати йому аплодували, а деякі говорили "ганьба".
Запропонував колегам, які дякували йому, зробити грамоту від Ради,
– написав Железняк.
Виступ Андрія Костіна перед звільненням / фото Ярослава Железняка
Водночас Ярослав Железняк пише, що у Раді лунала пропозиція призначити Костіна представником України в Всесвітню організацію здоровʼя.
Раніше відставку Костіна підтримали в правоохоронному комітеті Верховної Ради.
Наразі невідомо, хто замінить Андрія Костіна на посаді генпрокурора. Однак раніше ЗМІ з посиланням на джерела припускали, що це буде Руслан Кравченко. Станом на сьогодні він є головою Київської державної адміністрації. Співрозмовник медіа вказав, що він є "компромісною фігурою".