Відставка Костіна пов'язана зі скандалами з фальшивими інвалідностями серед прокурорів. Посадовець написав, що вважає правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора.

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Біографія Андрія Костіна

Костін – професійний юрист, у 1995 році закінчив Одеський державний університет імені Мечникова за спеціальністю "Правознавство". Усе його життя пов'язано саме з юридичною сферою, він пройшов шлях від юриста до керівника компанії.

Є заступником голови президії об'єднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів", співзасновником і членом правління ГО "Одеський дипломатичний клуб", а також співзасновником і директором адвокатської компанії "Право".

Викладав конституційне, бюджетне, податкове і митне право, а також Європейську конвенцію з прав людини на курсах для юристів при Одеській обласній колегії адвокатів.

З 2000 року – член Міжнародної асоціації адвокатів (International Bar Association), протягом 2012 – 2019 років був заступником голови Ради адвокатів Одеської області, у 2013 – 2016 роках – головою комітету з міжнародних відносин Національної асоціації адвокатів України.

Політична кар'єра Костіна розпочалася 2010 року. Тоді він був у виборчому списку "Фронту Змін" на виборах до Одеської міськради, але депутатом не став.

2019 року юрист балотувався як кандидат у народні депутати від "Слуги народу" на парламентських виборах. До списку цієї партії його рекомендував нібито сам Єрмак.

Костін був обраний народним депутатом України IX скликання, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Із січня 2020 року обіймав посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, голови підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв'язання спорів.

Член делегації для участі у Тристоронній контактній групі, представник у робочій підгрупі з політичних питань. Член Національної ради з питань антикорупційної політики.

28 липня 2022 року призначений Генеральним прокурором України. Михайло Подоляк тоді пояснив це призначення так: мовляв, Костін – юридичний перфекціоніст, має юридичну в'їдливість і цілодобову працьовитість в стресових умовах.

Є заслуженим юристом України – це звання надав йому Володимир Зеленський 2021 року.

Скандали, пов'язані з Андрієм Костіним

Найперше, питання до нього виникли у зв'язку з можливим призначенням родичів на посади. Адже родичі Костіна були помічниками нардепів і самого Костіна.

Також у 2019 – 2020 роках не декларував жодного житла у Києві, хоча, за даними сайту Верховної Ради, отримував бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера у розмірі близько 20 тисяч гривень на місяць.

У 2019 році продав дві квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Костін двічі був в окупованому Криму – в 2015 та 2018 роках. За його словами, їздив до лікаря.

2021 року брав участь у конкурсі на посаду голови САП, але не пройшов співбесіду. Громадські організації також не рекомендували його на посаду. А журналісти "Схем" виявили, що у трьох членів відбіркової комісії був ймовірний конфлікт інтересів через зв'язки з Костіним.

Під час конкурсу на голову САП Костін порушив правила використання державних авто.

2022-го він відмовлявся у визначений термін відкривати справу на колишню колегу по партії Ірину Аллахвердієву за отримання нею подарунку у 20 мільйонів гривень.

У 2023 році його донька написала в інстаграмі, що її дістала "Шотландія – Фінляндія" і вона хоче "додому в Монако". Потім дівчина пояснила, що нібито пожартувала.

Нарешті, у червні 2024 року генпрокурор відмовився прийти до Верховної Ради, щоб пояснити ймовірні корупційні дії свого заступника Дмитра Вербицького.

Костін подав у відставку

Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України (...) Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора,

– написав він.

Костін зауважив, що погоджується з Зеленським: неправомірні рішення щодо надання інвалідностей мають бути скасовані, а ті, хто ухвалив їх, мають відповісти.

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський сказав: "Сьогодні на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення".