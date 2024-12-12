Як УБД оформити пільги на комуналку у 2025 році

У 2025 році учасники бойових дій отримуватимуть чимало пільг від держави. Зокрема й пільги щодо оплати комунально-житлових послуг.

Хто може отримати пільги на оплату ЖКХ у 2025 році

Так військовослужбовці матимуть знижки на оплату тарифів, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Зокрема отримати їх можуть не тільки учасники бойових дій (УБД), а ще й учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени родини загиблих.

Розподіл пільг має такий вигляд:

учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

учасники війни – 50% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

члени сімей загиблих – 50% знижки.

Вони можуть отримати пільги що стосуються управління багатоквартирним будинком, а також:

постачання та розподілу природного газу:

електричної енергії;

з постачання гарячої води;

теплової енергії для опалення;

централізованого водопостачання;

централізованого водовідведення;

вивезення сміття.

Як УБД отримати пільги на комуналку у 2025 році

Для отримання пільг на комунальні послуги учасники бойових дій повинні звернутися до органу Пенсійного Фонду. Військовим потрібно подати заяву особисто або онлайн.

Зокрема заяви приймаються ще:

у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій;

у ЦНАПах.

Зверніть увагу! Водночас це можна зробити через веб-портал електронних послуг ПФУ або через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні УБД для оформлення пільги

Учасники бойових дій можуть оформити пільги для сплати комуналки за допомогою таких документів:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

У заяві зазначаються реквізити організацій, які надають послуги. Також слід зазначити особові рахунки в них.

Однак у 2024 році оформлення пільги для ветеранів війни було спрощено.

Тому вам залишиться лише подати до ПФУ відповідну спрощену Заяву (про взяття на облік пільговика і про призначення пільги одночасно). Раніше – це були два окремих процеси,

– йдеться у дописі.

Чи може оформити пільги УБД, що перебуває на фронті

Якщо військовий не має можливості оформити пільги самостійно, то це може зробити за нього інша людина.

Якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, перебуває на фронті, чи в госпіталі, чи з якихось інших причин не має можливості особисто подати Заяву, за нього це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга,

– пояснили у Міністерстві.

Для подання заяви родичам також потрібно буде долучити документ, який підтверджує родинний зв’язок, наприклад, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо.

Важливо! Заяву ПФУ розгляне протягом 10 днів, і протягом 3-х днів повідомить про своє рішення.