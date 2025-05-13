12 пільг для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Усі постраждалі від Чорнобильської катастрофи та їхні діти мають право на пільги. Розмір та різновид пільг залежить від категорії.

Які пільги передбачені для "чорнобильців"

Кожна категорія постраждалих від Чорнобильської катастрофи має свої пільги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.

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Пільги:

Комунальні послуги

1 та 2 категорії постраждалих має 50% знижки на комуналку

Санаторно-курортне лікування

Безкоштовне лікування в санаторіях доступне для 1,2, 3 категорії потраждалих та їхніх дітей.

Тверде паливо

Для 1 та 2 категорії постраждалих діє 50% знижки на тверде паливо.

Встановлення телефону

1 та 2 категорії постраждалих має 50% знижки на встановлення телефону.

Послуги зв’язку

Для 1 та 2 категорії постраждалих діє 50% знижки на послуги зв’язку.

Проїзд раз на рік транспортом загального користування

Постраждалі 1 категорії мають право на безкоштовний проїзд раз на рік транспортом загального користування, а постраждалі 2 категорії – 50% знижки.

Проїзд у приміському транспорті

Для 1 та 2 категорії постраждалих проїзд у приміському транспорті безкоштовний.

Придбання ліків за рецептами

Ліки за рецептом безкоштовні для усіх категорій постраждалих та їхніх дітей.

Позачергове зубопротезування

Безкоштовне протезування доступне 1,2 та 3 категорії постраждалих, а 4 категорія має право на 50% знижки.

Компенсація вартості продуктів харчування

1 групі постраждалих відшкодовують 50% вартості продуктів, а 2 групі – 25%.

Щорічна додаткова відпустка

Постраждалі 1 та 2 категорії мають право на додаткові 14 днів відпустки.

Щорічна допомога на оздоровлення

Передбачена для усіх категорій в межах встановлених норм.

Категорії постраждалих від катастрофи на ЧАЕС

1 категорія

Люди з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу. До цієї групи також відносяться евакуйовані із зони відчуження.

2 категорія

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

З моменту аварії до 1 липня 1986 року – незалежно від кількості робочих днів; З 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів; У 1987 році – не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи; Евакуйовані у 1986 році із зони відчуження.

3 категорія

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

З 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – від 1 до 5 календарних днів; У 1987 році – від 1 до 14 календарних днів; У зоні відчуження в 1988-1990 роках – не менше 30 календарних днів; На діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві – не менше 14 календарних днів у 1986 році.

4 категорія

Особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.