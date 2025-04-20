Кому можуть призначити чорнобильську доплату до пенсії

Щоб отримати надбавку, слід надати підтвердження проживання в зоні обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення: під час аварії на ЧАЕС або до 1 січня 1993 року, передає 24 Канал із посиланням на постанову Кабміну.

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Якщо у реєстрах немає даних про місце проживання, пенсіонер має особисто звернутися до органу реєстрації та подати необхідні документи. Через ЦНАП інформацію внесуть у реєстр.

Зверніть увагу! Після цього Пенсійний фонд здійснить перерахунок і виплатить доплату з 1 січня 2025 року. Без підтвердження місця проживання надбавка не нараховується.

Чи можуть ліквідатори ЧАЕС вийти на пенсію раніше

Водночас ліквідатори аварії на ЧАЕС, які не мають встановленої групи інвалідності, можуть вийти на пенсію раніше. Розмір цієї пенсії визначають за загальними правилами згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

До того ж українці, які мають статус постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, мають право на надбавку до пенсії незалежно від того, який саме вид пенсії вони отримують.