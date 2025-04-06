Хто втратить частину пенсії

Мова йде про пенсії для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Такі зміни передбачені нововведеннями, зокрема постановою Кабінету Міністрів від 7 березня 2025 року, передає 24 Канал.

Читайте також Чи змінився розмір доплат за віком для пенсіонерів з 1 квітня

Цією постановою уточнюється, як повинні вноситися відомості про місце проживання осіб, які живуть у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, для отримання відповідних доплат.

Важливо! З 1 січня відновлено призначення надбавок до пенсії для осіб, які проживають у чорнобильській зоні. Однак ці доплати складають лише 2361 гривню і надаються дуже обмеженій кількості осіб.

Хто досі може отримувати доплату за проживання

Згідно з оновленим порядком, якщо в Єдиному державному демографічному реєстрі та в системі міграційної служби відсутні відомості про місце проживання в відповідних зонах станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року, особа може звернутися до органу реєстрації.

Відразу після того, як Пенсійний фонд підтвердить факт проживання, доплату встановлять з 1 січня 2025 року, тобто здійснять виплату за весь період з початку року.