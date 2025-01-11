Хто зможе отримувати надбавку до пенсії

Українці, які досягли 70-річного віку, мають право на вікову надбавку до пенсії. Вона нараховується автоматично на основі даних Пенсійного фонду, тож для цього не потрібно подавати жодних заявок, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Однак доплату отримають не всі пенсіонери після досягнення зазначеного віку, а лише ті, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Отже, вікова надбавка до пенсії становить:

після 70 років – 300 гривень;

після 75 років – 456 гривень;

після 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Це регулюється Законом України "Про пенсійне забезпечення". Надбавку нараховують вперше у місяці, що настає після досягнення певного віку, а її розмір залежить від кількості днів, що минули після дня народження пенсіонера.