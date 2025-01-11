Кто сможет получать надбавку к пенсии

Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на возрастную прибавку к пенсии. Она начисляется автоматически на основе данных Пенсионного фонда, поэтому для этого не нужно подавать никаких заявок, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Однако доплату получат не все пенсионеры после достижения указанного возраста, а только те, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Итак, возрастная надбавка к пенсии составляет:

после 70 лет – 300 гривен;

после 75 лет – 456 гривен;

после 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Это регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении". Надбавку начисляют впервые в месяце, что наступает после достижения определенного возраста, а ее размер зависит от количества дней, прошедших после дня рождения пенсионера.